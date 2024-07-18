Дроны СБУ атаковали российскую базу береговой охраны возле Евпатории в Крыму во время учений (видео)

Служба безопасности Украины совместно с ВМС ВСУ провела комбинированную атаку дронами (как морскими, так и воздушными) по позициям российских боевиков в оккупированном Крыму. Целью являлась русская база береговой охраны на озере Донузлав, близ Евпатории.

Как сообщает "Обозреватель", морские и другие дроны СБУ нанесли удар по российской базе береговой охраны в Крыму. В результате комбинированной атаки был поражен и выведен из строя штаб с пунктом управления.

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"Минувшей ночью оккупационные военно-морские силы России проводили учения по "защите" озера Донузлав в Крыму. Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера", – говорится в сообщении.

Место поражения. Источник: t.me/Crimeanwind

Место поражения. Источник: t.me/Crimeanwind

Место поражения. Источник: t.me/Crimeanwind

Место поражения. Источник: t.me/Crimeanwind

Место поражения. Источник: t.me/Crimeanwind

Также уничтожен склад боеприпасов и техники, выведена из строя электроподстанция, получили повреждения технические сооружения. Были подавлены огневые позиции врага.

Пока не разглашается количество уничтоженных оккупантов и их техники.

Добавим, что этой ночью в пабликах оккупантов была распространена информация, что военные россии отбили атаку дронов на Крым.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в Телеграм-канале: "Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен".

Сообщение об атаке дронов. Источник: Скриншот

российское минобороны сообщало, что в ночь на 18 июля 33 БПЛА атаковали объекты на территории России.

Сообщение об атаке дронов. Источник: t.me/Crimeanwind

"Очередными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью. Кроме того, очередными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, направлявшихся в направлении Крымского полуострова", — заявили в ведомстве.

Напомним, 14 июля беспилотники атаковали два объекта в городе Суджа Курской области России.

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