ЗМІ: під час атаки на Крим знищено два патрульно-десантні катери ''Тунець'' окупантів (фото, відео)

18 липня 2024 року повітряні та морські дрони СБУ та ВМС ЗСУ атакували базу берегової охорони росіян на озері Донузлав в окупованому Криму. Під час атаки могло бути пошкоджено й патрульно-десантні катери окупантів.

Як повідомляє спільнота "КіберБорошно" у своєму Telegram-каналі, "у результаті атаки в районі озеру Донузлав морськими дронами було знищено патрульно-десантний катер КС-701 "Тунєц", скоріш за все в кількості двох штук".

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Аналітики ідентифікували, що ураження "Тунця" можна побачити в кінці відео атаки дронів, що було поширене у соцмережах.

Тим часом видання "Крим Реалії" (проєкт Радіо Свобода) опублікувало супутникові знімки від моніторингу пожеж NASA. На них зафіксовано пожежу в районі Новоозерного, де лунали вибухи під час атаки на базу росіян на Донузлаві.

Наслідки вибуху на базі окупантів в Новоозерному. Джерело: ua.krymr.com

Наслідки вибуху на базі окупантів в Новоозерному. Джерело: ua.krymr.com

У зону пожежі могли потрапити місця схрону техніки окупантів та їхня військова частина.

Наслідки вибуху на базі окупантів в Новоозерному. Джерело: t.me/Crimeanwind/64036

Наслідки вибуху на базі окупантів в Новоозерному. Джерело: t.me/Crimeanwind/64036

Наслідки вибуху на базі окупантів в Новоозерному. Джерело: t.me/Crimeanwind/64036

Зазначається, що в затоці Донузлав до 2014 року розташовувалася Південна військово-морська база, що була частиною Військово-морських сил України.

Після окупації Криму російські військові тут розмістили Кримську військово-морську базу ВМФ РФ (Новоозерненський пункт базування).

Нагадаємо, у ніч з 17 на 18 липня на території тимчасово окупованого росією Криму, поблизу озера Донузлав, прогриміли вибухи. Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що українські сили завдали удару по низці російських військових об'єктів за допомогою безпілотних надводних та повітряних апаратів. Ця операція була проведена СБУ спільно з Військово-морськими Силами Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).

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