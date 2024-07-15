ЗРК С-400 та С-300: стало відомо, які цілі атаковані цієї ночі в Криму (фото)

У ніч на 15 липня у Криму, зокрема, у Севастополі, пролунали кілька вибухів. Місцеві мешканці повідомляли про звуки польотів дронів у районі мису Фіолент.

Як повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, цієї ночі сили ППО відбивали атаку БПЛА.

"У Севастополі відбивають атаку БПЛА. За попередньою інформацією, в районі мису Фіолент військові збили вже один безпілотник… Оперативні служби виїхали на місце падіння уламків у районі Фіолента. За даними Рятівної служби Севастополя, постраждалих немає", – написав він у соцмережах.

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Тим часом Telegram-канал "Кримський вітер" стверджує, що "були прильоти до російської військової частини в районі мису Фіолент. Це дивізіон ЗРК С-400/С-300 зі складу 12 зенітного ракетного полку (в/ч 85702)".

Зазначається з посиланням на очевидців, що вночі пролунало 8 вибухів.

Ворожі цілі на мисі Фіолент. Джерело: t.me/Crimeanwind

Ворожі цілі на мисі Фіолент. Джерело: t.me/Crimeanwind

Ворожі цілі на мисі Фіолент. Джерело: t.me/Crimeanwind

"Імовірно, пошкоджено одну з станцій радіолокації, також був вибух на позиції С-400. Військова частина розташована серед дачних кооперативів, тому на дачні будинки падали уламки БПЛА", – додається у повідомленні.

Згодом у Telegram-канал уточнили, що ціллю дронів були об'єкти радіоелектронної розвідки ЧФ РФ на Фіоленті. Там раніше фіксувалися об'єкти схожі на антени РЛС, а також супутникові антени.

"Дачники розповідають, що вибухи були прямо над їхніми будинками і напевно був приліт у військову частину з антенами", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у неділю, 14 липня, безпілотники атакували два об'єкти у місті Суджа Курської області росії. У частині області частково зникло світло та зв'язок.

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