У Підмосков'ї впав пасажирський літак Sukhoi Superjet, який вилетів з авіазаводу: є жертви (відео)

Літак Sukhoi Superjet впав у Коломенському районі Підмосков'я під час тестового польоту після планового ремонту. Судно літало з 2015 року.

На борту літака знаходилися лише 3 члени екіпажу, які загинули. За попередніми даними, пасажирів на борту не було.

Причини аварії наразі невідомі. На місці події працюють рятувальні служби. Літак "Суперджет", як повідомляє ТАСС з посиланням на оперативні служби, виконував тестовий політ після планового ремонту.

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Літак Sukhoi Superjet. Джерело: t.me/bazabazon

Літак Sukhoi Superjet. Джерело: t.me/bazabazon

Видання пише, що "Суперджет", що впав, зазнав аварії через три години після технічного обслуговування. То був його перший політ після ремонту.

Літак належав авіакомпанії "Газпромавіа". Він вилетів з аеродрому у Луховицях і летів у Внуково. Перед крахом борт подав сигнал лиха - пілоти намагалися вивести літак на аварійне коло, але він упав.

Місце падіння в районі села Апраксино за 20 кілометрів від точки зльоту.

Нагадаємо, вночі 11 липня одразу кілька регіонів росії були атаковані дронами. БПЛА долетіли до підмосковного Ступіно.

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