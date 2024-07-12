Вибухи та стовп диму: у Маріуполі атаковано аеродром окупантів (відео, фото)
У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.
За словами маріупольців, вибухи чутно у Приморському районі. За вулицею Флотською піднявся стовп диму. Також повідомляють про звуки вибухів за містом.
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За попередньою інформацією, можливий приліт стався в районі аеропорту. Повідомляється, що там нещодавно був віцепрем'єр уряду рф Марат Хуснулін та ватажок так званої "днр" Денис Пушилін.
Окупаційні джерела повідомляють про "перехват 5 ракет HIMARS". Проте, судячи з фото та відео, які публікують у мережі, ймовірно, йдеться про приліт ракети.
Наразі невідомо про жертв та постраждалих.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в районі аеродрому ворога відбувається повторна детонація.
Тим часом Телеграм-канал CyberBoroshno повідомляє, що у Маріуполі сталося влучання по ЗРК ворога.
"Імовірніше за все, уражена була позиція С-300В", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 11 липня одразу кілька регіонів росії були атаковані дронами. БПЛА долетіли до підмосковного Ступіно.
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