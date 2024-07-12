Вночі 12 липня 2024 року у пункті військової дислокації в одному з районів Бєлгородської області сталася стрілянина. За попередньою інформацією, солдат-строковик відкрив вогонь по своїх товаришах по зброї.

Після інциденту в регіоні оголошено план "Перехоплення". За даними російського Телеграм-каналу "База", є загиблі та поранені.

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Окупант влаштував стрілянину у пункті військової дислокації в Бєлгородській області: є загиблі та поранені . Джерело: Скриншот

Правоохоронці розшукують військовослужбовця, який вчинив стрілянину. За даними "Бази", він озброєний кулеметом Калашнікова та має при собі 70 набоїв.

Інформація про кількість загиблих та поранених наразі уточнюється. На місці події працюють правоохоронці та слідчі.

Baza повідомляє: "Після стрілянини у місці військової дислокації у Білгородській області розшукують 29-річного військовослужбовця Олексія Журавльова з Чувашії. Попередньо, в результаті стрілянини ввечері 11 липня померли двоє та один поранений. Спочатку передбачалося, що втікач взяв із собою кулемет Калашнікова та 70 набоїв, але, ймовірно, зброю знайшли недалеко від місця події".

Звинувачений у розстрілі. Джерело: Baza

Телеграм-канал "Пепел" пише, що військовослужбовець ЗС РФ застрелив трьох товаришів по службі в селі Козинка.

"Військовий відкрив стрілянину через те, що хотів дезертувати — і не зміг знайти іншого виходу".

Орієнтування на стрілка. Джерело: t.me/belpepel

Нагадаємо, вночі 11 липня одразу кілька регіонів росії були атаковані дронами. БПЛА долетіли до підмосковного Ступіно.

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