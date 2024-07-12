В Подмосковье упал пассажирский самолет Sukhoi Superjet, вылетевший из авиазавода: есть жертвы (видео)

Самолет Sukhoi Superjet упал в Коломенском районе Подмосковья в ходе тестового полета после планового ремонта. Судно летало с 2015 года.

На борту самолета находились лишь 3 члена экипажа, погибших. По предварительным данным, пассажиров на борту не было.

Причины аварии пока неизвестны. На месте происшествия работают спасательные службы. Самолет "Суперджет", как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, выполнял тестовый полет после планового ремонта.

Читайте также: Взрывы и столб дыма: в Мариуполе атакован аэродром оккупантов (видео, фото)

Самолет Sukhoi Superjet. Источник: t.me/bazabazon

Самолет Sukhoi Superjet. Источник: t.me/bazabazon

Издание пишет, что упавший "Суперджет" потерпел аварию через три часа после технического обслуживания. Это был его первый полет после ремонта.

Самолет принадлежал авиакомпании "Газпромавиа". Он вылетел с аэродрома в Луховицах и летел во Внуково. Перед крушением борт подал сигнал бедствия – пилоты пытались вывести самолет на аварийный круг, но он упал.

Место падения в районе села Апраксино в 20 километрах от точки взлета.

Напомним, ночью 11 июля сразу несколько регионов россии были атакованы дронами. БПЛА долетели до подмосковного Ступино.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!