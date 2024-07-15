ЗРК С-400 и С-300: стало известно, какие цели атакованы этой ночью в Крыму (фото)

В ночь на 15 июля в Крыму, в частности, в Севастополе, раздались несколько взрывов. Местные жители сообщали о звуках полетов дронов в районе мыса Фиолент.

Как сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, этой ночью силы ПВО отражали атаку БПЛА.

"В Севастополе отбивают атаку БПЛА. По предварительной информации, в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник… Оперативные службы выехали на место падения обломков в районе Фиолента. По данным Спасительной службы Севастополя, пострадавших нет", – написал он в соцсетях.

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Тем временем Telegram-канал "Крымский ветер" утверждает, что "были прилеты в российскую воинскую часть в районе мыса Фиолент. Это дивизион ЗРК С-400/С-300 из состава 12 зенитного ракетного полка (в/ч 85702)".

Отмечается со ссылкой на очевидцев, что ночью раздалось 8 взрывов.

Враждебные цели на мысе Фиолент. Источник: t.me/Crimeanwind

Враждебные цели на мысе Фиолент. Источник: t.me/Crimeanwind

Враждебные цели на мысе Фиолент. Источник: t.me/Crimeanwind

"Вероятно, повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400. Военная часть расположена среди дачных кооперативов, поэтому на дачные дома падали обломки БПЛА", — добавляется в сообщении.

Впоследствии в Telegram-канале уточнили, что целью дронов были объекты радиоэлектронной разведки ЧФ РФ на Фиоленте. Там ранее фиксировались объекты, похожие на антенны РЛС, а также спутниковые антенны.

"Дачники рассказывают, что взрывы были прямо над их домами и, наверное, был прилет в воинскую часть с антеннами", – говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, беспилотники атаковали два объекта в городе Суджа Курской области россии. В части области частично исчезли свет и связь.

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