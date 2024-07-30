Стало відомо про знищення двох російських винищувачів Су-30 під час ракетної атаки в Криму — OSINT

Під час ракетної атаки в окупованому Криму було уражено військовий аеродром Саки в Новофедорівці. Удар відбувся 26 липня, а про його результати стало відомо завдяки OSINT-аналітикам та отриманим ними супутниковим знімкам.

Раніше у Telegram-каналі "Досьє шпіона" зазначалося, що у ніч з 25 на 26 липня було уражено аеродрому "Сакі", де дислоковано 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк Чорноморського флоту рф (в/ч 59882, Новофедорівка).

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Зазначалося, що удару було завдано балістичними ракетами типу "ATACMS", дві з яких вдалося збити, ще одна впала в поле на північ від аеродрому.

"Внаслідок удару знищено два винищувачі, РЛС "Небо". Серед особового складу 2 – 200, 4 – 300", – повідомили у пабліку.

Як повідомляє Telegram-канал "КіберБорошно", у результаті атаки Сил Оборони 26.07 на аеродром "Саки" був знищений винищувач Су-30СМ та, імовірно, уламками уражений ще один Су-30СМ.

Координати - 45.090370,33.593660

Знищено два винищувачі у Саках. Джерело: t.me/kiber_boroshno

Знищено два винищувачі у Саках. Джерело: t.me/kiber_boroshno

Також у спільноті стверджують, що 26 липня було знищено командний пункт окупантів, критично пошкоджено радари РЛМ-М та РЛМ-Д та ліквідовано комплекс РЛС "Небо".

"Приблизна вартість комплексу "Небо-М" - 100.000.000$ + знищений Су-30СМ в районі 40.000.000$. Різними ЗМІ було заявлено про 8 ракет ATACMS використаних під час цієї атаки. Отже, розмін 8.000.000$ з нашої сторони на 140.000.000$ зі сторони ворога", – додали аналітики.

Результат удару по Саках. Джерело: t.me/kiber_boroshno

Результат удару по Саках. Джерело: t.me/kiber_boroshno

Результат удару по Саках. Джерело: t.me/kiber_boroshno

Знищено два винищувачі у Саках. Джерело: t.me/kiber_boroshno

Знищено два винищувачі у Саках. Джерело: t.me/kiber_boroshno

Нагадаємо, у ніч на 27 липня в росії було ушкоджено аеродром Дягілєво в Рязанській області.

Також цього дня дрони ГУР "дістали" російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 на території аеродрому "Оленья" в Мурманській області, що знаходиться за 1800 кілометрів від найближчого кордону України.

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