На аеродромі Кряж у Самарі дрони ГУР знищили гелікоптер Мі-8 та пошкодили ще два вертольоти ворога

Безпілотники Головного управління розвідки України під час чергової атаки влучили у три російських військових аеродроми російських окупаційних військ.

За даними джерел у розвідці, безпілотники атакували аеродром Енгельс в Саратовській області, аеродром "Дягілєво" в Рязанській області (тут базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78) та аеродром "Оленья" в Мурманській області. На Оленьї було уражено борт стратегічної авіації Ту-22 М3.

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Як повідомляють джерела у ГУР, Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело успішні диверсійні дії на території російської федерації. Зокрема, в ніч на 21 липня було атаковано акціонерне товариство "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" у Московській області. Внаслідок вибухів було знищено кілька ворожих вертольотів Мі-28 та Ка-226.

Російський гелікоптер. Джерело: vitalykuzmin.net

Крім того, 24 липня українська розвідка здійснила ще одну успішну операцію. На території аеродрому міністерства оборони РФ "Кряж" у місті Самара було знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

Слід зазначити, що атаковане підприємство "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" є одним з найбільших виробників військових вертольотів у Росії. Знищення техніки на цьому підприємстві завдало значних втрат російській армії та порушило виробничі процеси.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня в росії було ушкоджено аеродром Дягілєво в Рязанській області.

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