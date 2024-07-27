На аэродроме Кряж в Самаре дроны ГУР уничтожили вертолет Ми-8 и повредили еще два вертолета врага

Беспилотники Главного управления разведки Украины во время очередной атаки попали в три российских военных аэродрома российских оккупационных войск.

По данным источников в разведке, беспилотники атаковали аэродром Энгельс в Саратовской области, аэродром "Дягилево" в Рязанской области (здесь базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78) и аэродром "Оленья" в Мурманской области. На Оленьи был поражен борт стратегической авиации Ту-22 М3.

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Как сообщает источник в ГУР, Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело успешные диверсионные действия на территории российской федерации. В частности, в ночь на 21 июля было атаковано акционерное общество "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" в Московской области. В результате взрывов были уничтожены несколько вражеских вертолетов Ми-28 и Ка-226.

Российский вертолет. Источник: vitalykuzmin.net

Кроме того, 24 июля украинская разведка провела еще одну успешную операцию. На территории аэродрома министерства обороны РФ "Кряж" в городе Самара был уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8.

Следует отметить, что атакованное предприятие "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" является одним из крупнейших производителей военных вертолетов в России. Уничтожение техники на этом предприятии нанесло значительные потери российской армии и нарушило производственные процессы.

Напомним, в ночь на 27 июля в России был поврежден аэродром Дягилево в Рязанской области.

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