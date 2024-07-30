Стало известно об уничтожении двух российских истребителей Су-30 во время ракетной атаки в Крыму — OSINT

Во время ракетной атаки в оккупированном Крыму был поражен военный аэродром Саки в Новофедоровке. Удар произошел 26 июля, а о его результатах стало известно благодаря OSINT-аналитикам и полученным спутниковым снимкам.

Ранее в Telegram-канале "Досье шпиона" отмечалось, что в ночь с 25 на 26 июля был поражен аэродром "Саки", где дислоцирован 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк Черноморского флота РФ (в/ч 59882, Новофедоровка).

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Отмечалось, что удар был нанесен баллистическими ракетами типа "ATACMS", две из которых удалось сбить, еще одна упала в поле к северу от аэродрома.

"В результате удара уничтожены два истребителя, РЛС "Небо". Среди личного состава 2 – 200, 4 – 300", – сообщили в паблике.

Как сообщает Telegram-канал "КіберБорошно", в результате атаки Сил Обороны 26.07 на аэродром "Саки" был уничтожен истребитель Су-30СМ и, вероятно, обломками поражен еще один Су-30СМ.

Координаты – 45.090370,33.593660

Уничтожены два истребителя в Саках. Источник: t.me/kiber_boroshno

Уничтожены два истребителя в Саках. Источник: t.me/kiber_boroshno

Также в сообществе утверждают, что 26 июля был уничтожен командный пункт кафиров, критически повреждены радары РЛМ-М и РЛМ-Д и ликвидирован комплекс РЛС "Небо".

"Приблизительная стоимость комплекса "Небо-М" - 100.000.000$ + уничтожен Су-30СМ в районе 40.000.000$. Различными СМИ было заявлено о 8 ракетах ATACMS использованных во время этой атаки. Итак, размен 8.000.000$ с нашей стороны на 140.000.000$ со стороны врага", – добавили аналитики.

Результат удара по Сакам. Источник: t.me/kiber_boroshno

Результат удара по Сакам. Источник: t.me/kiber_boroshno

Результат удара по Сакам. Источник: t.me/kiber_boroshno

Уничтожены два истребителя в Саках. Источник: t.me/kiber_boroshno

Уничтожены два истребителя в Саках. Источник: t.me/kiber_boroshno

Напомним, в ночь на 27 июля в россии был поврежден аэродром Дягилево в Рязанской области.

Также в этот день дроны ГУР "достали" российский стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 на территории аэродрома "Оленья" в Мурманской области, расположенном в 1800 километрах от ближайшей границы Украины.

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