Дроны атаковали аэродром Морозовск в Ростовской области: сообщается о взрывах и пожаре

В ночь на 3 августа дроны атаковали военный аэродром армии РФ в Морозовске в Ростовской области. На месте удара вспыхнул пожар.

Как пишет российский Telegram-канал Asta, местные жители сообщают о звуках взрывов на месте пожара.

"Судя по детонации, горит склад боеприпасов или цистерны с топливом, предполагают очевидцы. Официальной информации нет", - пишет Astra.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем сообщении в Telegram сообщил, что "в результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах".

На аэродроме Морозовск базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Там дислоцированы бомбардировщики Су-24, Су-24М, с 2014 года - Су-34.

В результате атаки дронов уничтожены склады БК, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщил Генштаб.

Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется. Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских окупантов в Белгородской, Курской и Ростовской народных.

Напомним, в Крыму атаковали судоремонтный завод ЧФ России.

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