Прикордонники знищили ворожу гаубицю Д-30 на Сіверському напрямку (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати російську військову техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Сіверському напрямку.

Там прикордонники ліквідували гаубицю Д-30 окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"FPV-дронами прикордонники бригади "Помста" знищили ворожу 122-мм гаубицю Д-30, приховану поміж зруйнованих будинків на Сіверському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили гаубицю, яку російські загарбники намагалися заховати поміж зруйнованих будинків. На наступних кадрах видно ліквідацію військової техніки окупантів.

Нагадаємо, у неділю, 4 серпня, у населеному пункті Мирне Кальміуського району Маріуполя загорілася військова база окупантів.

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