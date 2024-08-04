Пограничники уничтожили вражескую гаубицу Д-30 на Северском направлении (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать российскую военную технику на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Северском направлении.

Там пограничники ликвидировали гаубицу Д-30 оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"FPV-дронами пограничники бригады "Помста" уничтожили вражескую 122-мм гаубицу Д-30, скрытую среди разрушенных домов на Северском направлении", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили гаубицу, которую российские захватчики пытались спрятать среди разрушенных домов. На следующих кадрах видна ликвидация военной техники оккупантов.

Напомним, в воскресенье, 4 августа, в населенном пункте Мирное Кальмиусского района Мариуполя загорелась военная база оккупантов.

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