В Курскую область рф вошли танки, артиллерия ВСУ и не только – СМИ

После ночной ракетной атаки и атаки БПЛА в Курской области россии произошел прорыв границы с территории Сумской области Украины. Власти региона заявили о "попытке" прорвать границу, однако Z-паблики россиян пишут, что "ВСУ на танках вошли в населенные пункты области".

Губернатор Курской области Алексей Смирнов написал в Telegram-канале, что из Суджанского и Кореновского районов поступает информация о "пробах прорыва ВСУ на территорию Курской области".

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Суджа, Курская область рф. Источник: Скриншот

"Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил России не допустили прорыв границы", — добавил он.

Так называемые "военные корреспонденты" оккупантов пишут, что в Курскую область вошли танки:

"Курская область. Идут бои на нескольких участках государственной границы. Противник на одном из узких участков фронта малой группой перешел границу на несколько сотен метров, остановлен, уничтожается. Обстановка контролируемая".

Сообщение о прорыве границы. Источник: Скриншот

Также отмечается, что на границе Курской области работает артиллерия. "ВСУ пытаются атаковать по нескольким направлениям: Николаево-Дарьино - Дарьино, АПП "Суджа" - Гоголевка… В прорыв на Судже лезут: 22-я отдельная механизированная бригада, военнослужащие Территориальная оборона, РДК и подразделения АнтиБПЛА. Лезут из всех щелей, отбиваем их, но это только начало", – пишут оккупанты.

Прокремлевский Telegram-канал сообщил, что подразделения Сил обороны Украины совершили прорыв сразу на нескольких участках госграницы в Курской области - "с техникой, дронами и предварительной артподготовкой".

Отмечается, что войска россии начали срочный переброс войск для сдерживания давления.

"Для отражения атаки в Курской области пришлось привлекать резервы. При этом в Минобороны не спешат с прогнозами, ведь противник накопил в Сумской области значительное количество техники и опрокинул туда несколько боевых бригад. Власть не спешит с эвакуацией, хотя жителям Суджи и Глушково наши источники не под запись рекомендуют хотя бы на время выехать к друзьям или родственникам. Без паники, но с пониманием ситуации", — пишет "Кремлевская табакерка".

Напомним, в воскресенье, 4 августа, в населенном пункте Мирное Кальмиусского района Мариуполя загорелась военная база кафиров.

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