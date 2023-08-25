Хірурги спрогнозували, коли біологічні чоловіки зможуть народжувати

У Великій Британії провели революційну 17-годинну операцію з трансплантації матки. Хірурги імплантували орган 34-річній жінці, яка живе в Англії й народилася без матки.

Як повідомляє DailyMail, матку жінці передала її сестра, яка вже має дітей. Вона сподівається, що тепер сестра зможе мати власних нащадків.

Тепер медики оптимістично налаштовані, що цього року жінка зможе успішно пройти процедуру запліднення та народити власну дитину.

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Один із хірургів, що брав участь у трансплантації матки, зауважив, що така процедура може означати, що незабаром біологічні чоловіки зможуть народжувати. Однак "цим пацієнтам доведеться чекати до двох десятиліть".

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За словами всесвітньо відомих фахівців у галузі трансплантації, для того, щоб зробити цю операцію реальністю для чоловіків, будуть потрібні лише невеликі зміни. Матки можуть бути отримані від померлих жінок та донорів, які вирішили видалити свої власні репродуктивні органи, пише видання. Професор Річард Сміт з Імперського коледжу Лондона, який здійснив трансплантацію матки, додав, що законодавство Великої Британії зобов’язує медиків надавати біологічним і трансгендерним жінкам однакову допомогу, але хірурги ще не готові.

Він пояснив, що перешкоди включають відмінності в анатомії тазу та кровоносних судин між статями, а також мікробіом, сукупність мікроорганізмів, які природно живуть в організмі людини.

"Я так розумію, що трансплантація трансгендерів буде проходити через багато років. Потрібно пройти дуже багато кроків. Я підозрюю щонайменше 10-20 років", – сказав лікар.

Він також нагадав, що транс-жінки наразі не можуть завагітніти, оскільки через те, що вони народжені чоловіками, їхні тіла не виробляють яйцеклітини, необхідні для запліднення, на додаток до того, що вони не мають матки для виношування дитини. Однак з медичної точки зору, це цілком може стати реальністю.

Професор Матс Браннстром, головний лікар Гетеборзького університету в Швеції, який допоміг народити перше живе з пересадженої матки в 2014 році, сказав, що він регулярно отримує електронні листи від чоловіків.

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"Але є ризик, що ми поспішимо з цим, тому що у нас є пацієнти, які дуже зацікавлені. Я кажу їм, що ми провели недостатньо досліджень, але я думаю, що це стане можливим у майбутньому. Це може зайняти п'ять або 10 років, я б сказав", – додав науковець.

Раніше науковці пояснили, чому деякі діти народжуються з "хвостиками".

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