Жінка, яка народила трійню, показала, яким жахливим був її живіт під час вагітності (відео)

У Данії жінка, яка народила трійню, вразила світ своїм незвичайним животом під час вагітності. Мішелла Мейєр-Морсі, яка вже має досвід вагітності близнюками, розповіла про свої страждання та показала вражаючі кадри у відео, яке стало справжнім хітом у соцмережах.

Мішелла Мейєр-Морсі активно ділилася своєю вагітністю зі світом через популярну платформу TikTok. Її ролики, на яких вона показувала незвичайну форму свого живота, здобули мільйони переглядів і стали об'єктом захоплення користувачів.

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У 2018 році Мішелла народила близнючка шляхом кесаревого розтину через сильний біль та надмірно великий розмір живота. Вже на початку другої вагітності, коли вона виносила трійню, користувачі соцмереж помітили, що форма її живота набуває дивної циліндричної форми. Перед самим пологами, Мішелла опублікувала відео з великим животом і поділилася своїми хвилюваннями перед зустріччю з немовлятами.

Одне з відео Мішелли, де вона показує свій незвичайний живіт у білизні та халаті, набрало майже 140 мільйонів переглядів. Вона також представила своїх синів Теодора, Чарльза та Габріеля, які народилися у 2022 році. Зараз Мішелла та її чоловік виховують п'ятьох дітей.

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