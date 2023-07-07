Женщина, родившая тройню, показала, каким ужасным был ее живот во время беременности (видео)

В Дании женщина, родившая тройню, поразила мир своим необычным животом во время беременности. Мишелла Мейер-Морси, уже имеющая опыт беременности близнецами, рассказала о своих страданиях и показала впечатляющие кадры в видео, которое стало настоящим хитом в соцсетях.

Мишелла Мейер-Морси активно делилась своей беременностью с миром из-за популярной платформы TikTok. Ее ролики, на которых она показывала необычную форму своего живота, обрели миллионы просмотров и стали объектом восхищения пользователей.

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В 2018 году Мишелла родила близнеца путем кесарева сечения из-за сильной боли и чрезмерно большого размера живота. Уже в начале второй беременности, когда она выносила тройню, пользователи соцсетей заметили, что форма ее живота приобретает странную цилиндрическую форму. Перед самым родом, Мишелла опубликовала видео с большим животом и поделилась своими волнениями перед встречей с младенцами.

Одно из видео Мишеллы, где она показывает свой необычный живот в белье и халате, набрало почти 140 миллионов просмотров. Она также представила своих сыновей Теодора, Чарльза и Габриэля, родившихся в 2022 году. Сейчас Мишелла и ее муж воспитывают пятерых детей.

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