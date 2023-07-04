Пять знаменитостей, которые стали родителями близнецов: двойное счастье

Появление на свет ребенка является необыкновенным событием, но представьте себе, как приятно узнать, что вы ждете не одного, а двух малышей! Многим знаменитостям посчастливилось стать родителями близнецов, и можно с уверенностью сказать, что их жизнь была наполнена удвоенной любовью, смехом и волнением.

Дженнифер Лопес и Марк Энтони: Динамичный дуэт

В 2004 году Дженнифер Лопес и Марк Энтони обменялись клятвами, а четыре года спустя их семья увеличилась с появлением близнецов Эмме и Максимилиана. Хотя Дженнифер и Марк в конце концов пошли разными путями, их внимание по-прежнему сосредоточено на совместном воспитании и поддержании гармоничных отношений ради своих детей.

В действительности, бывшая пара даже сотрудничала над музыкальным альбомом, демонстрируя свою дружбу и любовь к близнецам. Во время интервью на шоу "Live With Kelly and Ryan" Дженнифер сказала: "Мы просто в очень хорошем месте, и дети проводят больше времени с нами двумя вместе и видят, как мы работаем вместе. Оставаться рядом полезно для всей семьи".

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Бейонсе и Джей-Зи: Двойная доза судьбы

В 2017 году Бейонсе и Jay-Z пополнили свою семью двумя новорожденными Руми и Сэром. Объявление Бейонсе о беременности взорвало интернет и стало одним из самых популярных сообщений в Instagram.

С тех пор пара предпочитает держать жизнь своих близнецов в тайне, изредка показывая поклонникам драгоценные семейные моменты. Бейонсе однажды поделилась с Us Weekly: "Девочка действительно собирается править миром, а мальчик, как и папа, спокойный и невозмутимый".

Анджелина Джоли и Брэд Питт: расширение их уникальной семьи

За время своего брака Анджелина Джоли и Брэд Питт расширили свою семью как путем усыновления, так и биологическим путем. В 2008 году Анджелина родила их младших детей, близнецов Нокса и Вивьен.

Несмотря на то, что они не привлекают к себе внимания, они следуют по стопам своей матери в области филантропии. В 2019 году близнецы были замечены за продажей лакомств для собак в местном собачьем парке, чтобы поддержать организацию по спасению животных "Надежда для лап".

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Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик: Двойной восторг

Семья Сары Джессики Паркер и Мэтью Бродерика увеличилась вдвое, когда в 2009 году с помощью суррогатной матери у них родились девочки-близнецы Мэрион и Табита. Хотя пара предпочитает держать жизнь своих детей вне поля зрения общественности, SJP вышла в Instagram, чтобы поделиться сердечным посланием ко дню рождения близнецов.

"Вы перевернули нашу жизнь с ног на голову, заполнили и продолжаете заполнять все оставшееся пространство бесконечными сюрпризами, романтикой, сентиментальностью, искусством и щедростью любви, о которой мы даже не подозревали", – с любовью написала она.

Ким Джонсон и Роберт Херьявек: Радость умножается

В 2018 году в жизни Ким Джонсон и Роберта Херджавека появились близнецы Хейвен и Хадсон. Ким ласково описывает свой очаровательный дуэт, говоря: "Хейвен, наша маленькая девочка босс. Я думаю, это девчачья черта. А Хадсон, он просто самый счастливый малыш".

"Он просто обожает свою сестру. Но они оба такие милые и очаровательные и начинают взаимодействовать, так что на это приятно смотреть", – поделилась Ким в интервью HollywoodLife.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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