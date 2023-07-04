Пять мировых знаменитостей, которые успешно бросили курить: вдохновляют своим примером

Вырваться из лап зависимости от курения нелегко, но даже самые яркие звезды сумели отказаться от этой привычки и начать жизнь без курения. UAportal собрал вдохновляющие истории пяти знаменитостей, которые одержали победу над никотином и стали счастливыми в битве с курением.

Принц Гарри

Герцог Сассекский, известный своей бунтарской натурой, начал курить в подростковом возрасте и продолжал курить в течение длительного времени. Однако в преддверии своей свадьбы с Меган Маркл Гарри принял замечательное решение бросить курить.

Под влиянием своей будущей жены, заботящейся о здоровье и занимающейся йогой, Гарри обратился за советом к королевскому консультанту по питанию Габриэле Пикок. Вместе они работали над улучшением его рациона, сбросом лишнего веса и, в конечном итоге, над прощанием с сигаретами.

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Президент Барак Обама

Путь бывшего президента Барака Обамы к отказу от курения был отмечен трудностями. Приобретя эту привычку в подростковом возрасте, он боролся с ней во время предвыборной кампании 2008 года и в первые годы своего президентства.

Однако к моменту прохождения медосмотра в 2011 году врачи Белого дома подтвердили, что он успешно отказался от табака. В шутку объясняя свой успех тем, что он "боится своей жены" Мишель Обамы, Барак Обама также использовал никотиновую жвачку, чтобы справиться с тягой и не сбиться с пути.

Дженнифер Энистон

Любимая за роли в телесериалах "Друзья", Дженнифер Энистон долгое время боролась с зависимостью от сигарет, прежде чем окончательно избавиться от нее. В откровенном интервью GQ в 2012 году она рассказала, что успешно бросила курить.

Энистон отметила, что регулярные занятия йогой сыграли решающую роль в ее стремлении преодолеть зависимость от сигарет и кофеина. Ее знакомство с книгой "Йогалософия" ее учителя йоги Мэнди Ингбер подчеркнуло преобразующую силу йоги в ее жизни.

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Джон Стюарт

Известный своим остроумием и сатирой бывший ведущий "Ежедневного шоу" на канале Comedy Central, Джон Стюарт долгие годы боролся с курением. Начав в 15-летнем возрасте, он не смог избавиться от этой привычки до 2000 года. Во время выступления на "Праймтайм Глик" в 2011 году Стюарт откровенно рассказал о глубинных эмоциональных причинах своей многолетней зависимости.

В поисках замены сигаретам он обратился к жвачке, поставив автомат с жевательной резинкой рядом со своим рабочим столом. Привычка жевать жвачку стала для Стюарта способом справиться с эмоциональной пустотой, которую когда-то заполняло курение.

Энтони Хопкинс

Даже лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс, известный своим культовым образом Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят", столкнулся со своей собственной борьбой с курением. Несмотря на официальный отказ от курения, он периодически испытывал тягу к сигаретам и сигарам.

Стремясь избавиться от этих затяжных соблазнов, Хопкинс нашел утешение в книге, рекомендованной друзьями, – "Легкий способ бросить курить" Аллена Карра, влиятельного сторонника борьбы с курением. Удивительно, но метод Карра, разрушающий порочный круг страхов, связанных с отказом от курения, позволил Хопкинсу мгновенно освободиться от пагубной привычки, и он описал этот опыт как не только легкий, но и удивительно приятный.

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