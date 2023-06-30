Семья Мадонны боялась 'худшего', когда певица внезапно попала в реанимацию

Поп-икона Мадонна всколыхнула свою семью, когда ее срочно госпитализировали в отделение интенсивной терапии в Нью-Йорке. 64-летнюю музыкантку обнаружили без сознания, что вызвало беспокойство за ее самочувствие.

Состояние Мадонны было настолько критическим, что ей понадобилась ночная интубация, заставив ее близких бояться худшего. Близкий родственник рассказал, что ситуация держалась в тайне с субботы, поскольку они боролись с возможностью лишиться ее, пишет Express.co.uk.

Менеджер известной певицы Гай Осири публично заявил, что Мадонна сражается с серьезной бактериальной инфекцией, что заставило ее отложить будущий тур. Этот неожиданный поворот событий стал тревожным звоночком для Мадонны, долгое время считавшей себя непобедимой и ставившей карьеру и славу на первое место, а не благополучие.

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Семейный источник рассказал об эмоциональных потрясениях, которые они пережили, не зная, выживет ли Мадонна. Однако ужасный опыт тоже сблизил семью.

Близкие Мадонны признали, что ей необходимо поставить во главу угла заботу о себе, поскольку она доводила себя до предела, пренебрегая при этом своим здоровьем. Этот случай стал ярким напоминанием о том, что она уже не так молода, как считала, и что ее действия имели последствия.

К счастью, последнее обновление указывает на то, что Мадонну вывели из отделения интенсивной терапии и сейчас она на пути к выздоровлению.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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