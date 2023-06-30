От Леди Гага до принцессы Дианы: Пять знаменитостей, которые боролись с расстройством пищевого поведения

Расстройствами пищевого поведения могут страдать люди из всех социальных сфер, в том числе и знаменитости, которые часто сталкиваются с огромным давлением, связанным с необходимостью поддерживать определенные стандарты красоты. UAportal подготовил истории пяти знаменитостей, которые открыто рассказали о своей борьбе с расстройствами пищевого поведения.

Деми Ловато

Деми Ловато, известная певица и актриса, стала неофициальным представителем молодых женщин, страдающих от расстройств пищевого поведения, после того как в 2010 году она сама прошла через булимию и анорексию. Размышляя о своем прошлом, Ловато откровенно призналась: "Я жила быстро и собиралась умереть молодой".

Я не думала, что доживу до 21 года". В настоящее время она служит вдохновляющим примером для подражания, подчеркивая, что общее здоровье и физическая форма являются неотъемлемой частью ее процесса выздоровления. Ловато также справляется со своим биполярным расстройством, занимаясь фитнесом.

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Рассел Брэнд

Хотя Рассел Брэнд широко известен своими смелыми заявлениями и комедийным талантом, актер и комик также рассказал о своей борьбе с булимией и наркоманией в подростковом возрасте. Хотя расстройства пищевого поведения чаще всего ассоциируются с женщинами, считается, что только в США от них страдают 10 миллионов мужчин.

Брэнд открыто рассказал о своем опыте, заявив: "Это было действительно необычно для мальчиков, довольно неловко. Но я нашел это эйфорическим". В настоящее время он сосредоточен на трезвости, веганстве и активно поддерживает сбор средств для программ по восстановлению наркозависимости.

Леди Гага

В 2012 году Леди Гага рассказала о своей давней борьбе с анорексией и булимией, которые мучили ее с 15 лет. На своей онлайн-платформе Little Monsters она поделилась личными историями о колебаниях веса и опубликовала откровенные фотографии.

Фонд Гаги Born This Way Foundation, глубоко преданный делу укрепления психического здоровья, предоставляет молодым людям жизненно важные ресурсы для решения проблем, связанных с образом тела, издевательствами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими проблемами. С непоколебимой решимостью она призывает всех, кто борется с проблемами образа тела, искать поддержки, подчеркивая важность открытости перед другими.

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Диана, принцесса Уэльская

Покойная принцесса Диана продемонстрировала огромное мужество, публично рассказав о своей борьбе с булимией и членовредительством в 1994 году. В своей мощной речи она заявила: "Я уверена, что окончательное решение проблемы лежит внутри человека.

Но при помощи и терпеливом воспитании со стороны профессионалов, семьи и друзей люди, страдающие от расстройств пищевого поведения, могут найти лучший способ справиться со своей жизнью". Открытость принцессы Дианы вдохновила бесчисленное количество людей поделиться своими историями и внесла значительный вклад в повышение осведомленности о расстройствах пищевого поведения.

Элтон Джон

Элтон Джон, известный музыкант и филантроп, пережил бурный путь, отмеченный алкоголизмом, наркоманией и булимией. После обращения за лечением от наркотической зависимости и булимии он осознал важность признания: "Мне нужна помощь". Это ключевое осознание зажгло в нем решимость преодолеть свои трудности.

Черпая силы в опыте своей близкой подруги, принцессы Дианы, которая также боролась с булимией, Джон встал на путь самопринятия, принимая свое тело, сексуальную идентичность и жизнь. В настоящее время он занимается своей семьей и гуманитарной деятельностью через Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

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