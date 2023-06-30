Сім'я Мадонни боялася 'найгіршого', коли співачка раптово потрапила у реанімацію

Поп-ікона Мадонна сколихнула свою родину, коли її терміново госпіталізували до відділення інтенсивної терапії у Нью-Йорку. 64-річну музикантку знайшли без свідомості, що викликало занепокоєння за її самопочуття.

Стан Мадонни був настільки критичним, що їй знадобилася нічна інтубація, змусивши її близьких боятися найгіршого. Близький родич розповів, що ситуація трималася в таємниці з суботи, оскільки вони боролися з можливістю втратити її, пише Express.co.uk.

Менеджер відомої співачки Гай Осірі публічно заявив, що Мадонна бореться з серйозною бактеріальною інфекцією, що змусило її відкласти майбутній тур. Цей несподіваний поворот подій став тривожним дзвіночком для Мадонни, яка довгий час вважала себе непереможною і ставила кар’єру та славу на перше місце, а не добробут.

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Сімейне джерело розповіло про емоційні потрясіння, які вони пережили, не знаючи, чи виживе Мадонна. Однак жахливий досвід також зблизив родину.

Близькі Мадонни визнали, що їй необхідно поставити на перше місце турботу про себе, оскільки вона доводила себе до межі, нехтуючи при цьому своїм здоров’ям. Цей випадок став яскравим нагадуванням про те, що вона вже не така молода, як вважала, і що її дії мали наслідки.

На щастя, останнє оновлення вказує на те, що Мадонну вивели з відділення інтенсивної терапії та зараз вона на шляху до одужання.

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