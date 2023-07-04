П'ять світових знаменитостей, які успішно кинули палити: надихають своїм прикладом

Вирватися з лап залежно від куріння нелегко, але навіть найяскравіші зірки зуміли відмовитися від цієї звички та розпочати життя без куріння. UAportal зібрав надихаючі історії п'яти знаменитостей, які здобули перемогу над нікотином і стали щасливими у битві з курінням.

Принц Гаррі

Герцог Сассекський, відомий своєю бунтарською натурою, почав курити у підлітковому віці і продовжував курити протягом тривалого часу. Однак напередодні свого весілля з Меган Марк Гаррі прийняв чудове рішення кинути палити.

Під впливом своєї майбутньої дружини, яка дбає про здоров'я і займається йогою, Гаррі звернувся за порадою до королівського консультанта з харчування Габріеле Пікок. Разом вони працювали над покращенням його раціону, скиданням зайвої ваги і, зрештою, над прощанням із цигарками.

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Президент Барак Обама

Шлях колишнього президента Барака Обами до відмови від куріння було відзначено труднощами. Набувши цієї звички у підлітковому віці, він боровся з нею під час передвиборчої кампанії 2008 року та в перші роки свого президентства.

Проте на момент проходження медогляду у 2011 році лікарі Білого дому підтвердили, що він успішно відмовився від тютюну. Жартома пояснюючи свій успіх тим, що він "боїться своєї дружини" Мішель Обами, Барак Обама також використав нікотинову жуйку, щоб впоратися з тягою і не збитися зі шляху.

Дженіфер Еністон

Улюблена за ролі в телесеріалах "Друзі", Дженніфер Еністон довгий час боролася із залежністю від сигарет, перш ніж остаточно позбутися її. У відвертому інтерв'ю GQ у 2012 році вона розповіла, що успішно кинула палити.

Еністон зазначила, що регулярні заняття йогою відіграли вирішальну роль у її прагненні подолати залежність від цигарок та кофеїну. Її знайомство з книгою "Йогалософія" її вчителя йоги Менді Інгбер підкреслило перетворюючу силу йоги у її житті.

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Джон Стюарт

Відомий своєю дотепністю та сатирою колишній ведучий "Щоденного шоу" на каналі Comedy Central, Джон Стюарт довгі роки боровся з курінням. Почавши у 15-річному віці, він не зміг позбутися цієї звички до 2000 року. Під час виступу на "Праймтайм Глік" у 2011 році Стюарт відверто розповів про глибинні емоційні причини своєї багаторічної залежності.

У пошуках заміни сигарет він звернувся до жуйки, поставивши автомат з жувальною гумкою поруч зі своїм робочим столом. Звичка жувати жуйку стала для Стюарта способом впоратися з емоційною порожнечею, яку колись наповнювало куріння.

Ентоні Хопкінс

Навіть лауреат премії "Оскар" Ентоні Хопкінс, відомий своїм культовим чином Ганнібала Лектера у фільмі "Мовчання ягнят", зіштовхнувся зі своєю власною боротьбою з курінням. Попри офіційну відмову від куріння, він періодично відчував потяг до сигарет і сигар.

Прагнучи позбавитися цих затяжних спокус, Хопкінс знайшов втіху в книзі, рекомендованій друзями, – "Легкий спосіб кинути палити" Аллена Карра, впливового прихильника боротьби з курінням. Дивно, але метод Карра, що руйнує порочне коло страхів, пов'язаних з відмовою від куріння, дозволив Хопкінсу миттєво звільнитися від згубної звички, і він описав цей досвід як не лише легкий, а й напрочуд приємний.

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