От Адель до Принца Гарри: звезды, которые борются с психическими расстройствами

В блеске и шике мира знаменитостей легко предположить, что слава защищает людей от опасностей, связанных с психическими расстройствами. Однако реальность далека от этого. За лучезарными улыбками скрывается борьба с депрессией, тревожностью и травматическим опытом, который формирует их жизнь. UAportal собрал пять звезд, которые мужественно противостояли своим психическим расстройствам.

Адель

Известная британская певица Адель откровенно рассказала о своей борьбе с депрессией. Открывая свой путь, она рассказала, что корни ее борьбы уходят в детство. Смерть ее любимого дедушки, когда ей было всего десять лет, оказала глубокое влияние на ее эмоциональное состояние.

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Преодолев первый приступ депрессии, она столкнулась с другим сложным периодом после рождения своего первого ребенка в 2015 году. Адель призналась, что чувствовала себя неполноценной матерью, но благодаря стойкости и поддержке она победила своих внутренних демонов, находя радость в росте своего сына и принимая свою собственную трансформацию.

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Принц Гарри

Потеря его матери, принцессы Дианы, в нежном возрасте надолго отбросила тень на психическое здоровье принца Гарри. В течение многих лет он боролся с депрессией, скрывая свое горе за маской жизнестойкости. Однако, по совету своего старшего брата, принца Уильяма, он занялся боксом, чтобы дать выход своим сдерживаемым эмоциям.

Но только после того, как он обратился за профессиональной помощью и начал терапию, он пережил настоящий прорыв. В настоящее время принц Гарри является свидетельством силы поддержки психического здоровья, оставив свою депрессию далеко позади.

Леди Гага

За яркой внешностью американской певицы и обладательницы премии "Оскар" Леди Гага скрывается история потрясений. Непреодолимое давление славы довело ее до предела, заставив сделать перерыв в работе. Откровенно поделившись своей историей, она рассказала о своей борьбе с депрессией, которая заставила ее искать утешения в антидепрессантах.

С их помощью Леди Гага восстановила свои силы и вновь обрела артистизм. В настоящее время она процветает как многогранный художник, выпустив книгу, сотрудничая с известными талантами и находя счастье в личной жизни.

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Дакота Джонсон

Дакота Джонсон, известная по роли в фильме "50 оттенков серого", сама столкнулась с паническими атаками. Ее тревожность, основанная на страхе осуждения, часто проявлялась во время прослушиваний и тестов, мешая ей продемонстрировать свой истинный потенциал. Благодаря настойчивости и самопознанию она постепенно обрела контроль над своей тревогой, что позволило ее таланту засиять.

Элтон Джон

Легендарный музыкант Элтон Джон на протяжении своей выдающейся карьеры пережил множество проблем с психическим здоровьем. От борьбы с булимией, расстройством пищевого поведения, характеризующимся чрезмерным употреблением пищи с последующей рвотой, до борьбы с наркоманией, Элтон Джон встретился со своими демонами лицом к лицу.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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