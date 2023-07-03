Від Адель до Принца Гаррі: зірки, які борються із психічними розладами

У блиску та шику світу знаменитостей легко припустити, що слава захищає людей від небезпек, пов'язаних із психічними розладами. Проте реальність далека від цього. За променистими посмішками ховається боротьба з депресією, тривожністю та травматичним досвідом, який формує їхнє життя. UAportal зібрав п'ять зірок, які мужньо протистояли своїм психічним розладам.

Адель

Відома британська співачка Адель відверто розповіла про свою боротьбу з депресією. Відкриваючи свій шлях, вона розповіла, що коріння її боротьби сягає дитинства. Смерть її улюбленого дідуся, коли їй було лише десять років, вплинула на її емоційний стан.

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Подолавши перший напад депресії, вона зіткнулася з іншим складним періодом після народження своєї першої дитини у 2015 році. Адель зізналася, що почувала себе неповноцінною матір'ю, але завдяки стійкості та підтримці вона перемогла своїх внутрішніх демонів, знаходячи радість у зростанні свого сина та приймаючи свою власну трансформацію.

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Принц Гаррі

Втрата його матері, принцеси Діани, у ніжному віці надовго відкинула тінь на психічне здоров'я принца Гаррі. Упродовж багатьох років він боровся з депресією, приховуючи своє горе за маскою життєстійкості. Однак, за порадою свого старшого брата, принца Вільяма, він зайнявся боксом, щоб дати вихід своїм емоціям, що стримуються.

Але тільки після того, як він звернувся за професійною допомогою та почав терапію, він пережив справжній прорив. Нині принц Гаррі є свідченням сили підтримки психічного здоров'я, залишивши свою депресію далеко позаду.

Леді Гага

За яскравою зовнішністю американської співачки та володарки премії "Оскар" Леді Гага ховається історія потрясінь. Непереборне тиск слави довело її до краю, змусивши зробити перерву у роботі. Відверто поділившись своєю історією, вона розповіла про свою боротьбу з депресією, яка змусила її шукати розради в антидепресантах.

З їхньою допомогою Леді Гага відновила свої сили і знову набула артистизму. В даний час вона процвітає як багатогранний художник, випустивши книгу, співпрацюючи з відомими талантами та знаходячи щастя в особистому житті.

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Дакота Джонсон

Дакота Джонсон, відома за роллю у фільмі "50 відтінків сірого", сама зіткнулася з панічними атаками. Її тривожність, заснована на страху засудження, часто виявлялася під час прослуховувань та тестів, заважаючи їй продемонструвати свій справжній потенціал. Завдяки наполегливості та самопізнанню вона поступово набула контролю над своєю тривогою, що дозволило її таланту засяяти.

Елтон Джон

Легендарний музикант Елтон Джон упродовж своєї видатної кар'єри пережив безліч проблем із психічним здоров'ям. Від боротьби з булімією, розладом харчової поведінки, що характеризується надмірним вживанням їжі з подальшим блюванням, до боротьби з наркоманією, Елтон Джон зустрівся зі своїми демонами віч-на-віч.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як сім знаменитих чоловіків коригували свою зовнішність.

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