Холодноярівці в Бахмуті ефектно знищили будинок з десятоком окупантів всередині (відео)

У Бахмуті українським військовим вдалося ліквідувати значну кількість російських інтервентів. Наші бійці влаштували для ворога пастку і вона спрацювала.

Відео ліквідації ворожих бойовиків потрапило на відео. Кадрами поділилися військові з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

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Зазначається, що українські воїни замінували одну з будівель, до якої мали зайти окупанти. І коли це сталося, відбувся потужний вибух.

"Група військових сил ка*апії численністю 8-10 осіб зайшла всередину будівлі, де на них вже чекали прекрасні подаруночки від чудових та добрих людей з 93 бригади "Холодний Яр", – прокоментували це відео наші захисники.

Днями бійці СБУ показали, як ліквідували екіпаж БТР та піхоту росіян.

Нагадаємо, раніше бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити значну кількість воєнної техніки росіян, зокрема "Шилку" та "Зоопарк".

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