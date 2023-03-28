'Вразили жирну ціль': спецпризначенці ефектно мінуснули ворожі ЗРК 'ТОР' та 'Град' (відео)

Українські захисники у березні ліквідували вже четвертий ворожий тактичний зенітний ракетний комплекс "Тор". Також бійцям вдалося ліквідувати російський "Град".

Відео знищення ворожої воєнної техніки опублікувала Служба безпеки України у своєму Телеграм-каналі. Зазначається, що вдалу ліквідацію провели спецпризначенці Центру спецоперацій "А".

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Бійці СБУ мінуснули ворожий ЗРК за допомогою дрона-камікадзе.

Відео дня

"На рахунку наших воїнів це вже четвертий ТОР тільки за березень! А, між іншим, завданням саме цих комплексів є ураження повітряних цілей на відстані до 12 км і на висоті 10 км. Тож у нас питання: "а что случілось"? Ще одною мішенню став російський "Град", який після влучання дрона також перетворився на металобрухт", – прокоментували ці кадри в СБУ.

Довідково: ЗРК "ТОР" – всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для прикриття важливих військових, економічних та адміністративних об'єктів, перших ешелонів сухопутних з'єднань від ударів крилатих і протирадіолокаційних ракет, повітряних апаратів, що дистанційно пілотуються, вертольотів і літаків. Його вартість становить близько 24 млн доларів.

Днями бійці СБУ ліквідували екіпаж БТР та піхоту росіян.

Нагадаємо, раніше бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити значну кількість воєнної техніки росіян, зокрема "Шилку" та "Зоопарк".

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