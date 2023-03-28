'Поразили жирную цель': спецназовцы эффектно минуснули вражеские ЗРК 'ТОР' и 'Град' (видео)

Украинские защитники в марте ликвидировали уже четвертый тактический вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор". Также бойцам удалось ликвидировать российский "Град".

Видео уничтожения вражеской военной техники опубликовала Служба безопасности Украины в своем телеграм-канале. Отмечается, что удачную ликвидацию провели спецназовцы Центра спецопераций "А".

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Бойцы СБУ минули вражеский ЗРК с помощью дрона-камикадзе.

Видео дня

"На счету наших воинов это уже четвертый ТОР только за март! А, между прочим, задачей именно этих комплексов является поражение воздушных целей на расстоянии до 12 км и на высоте 10 км. Так что у нас вопрос: "а что случилось"? Еще одной мишенью стал российский "Град", который после попадания дрона также превратился в металлолом", – прокомментировали эти кадры в СБУ.

Справка: ЗРК "ТОР" - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для прикрытия важных военных, экономических и административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов крылатых и противорадиолокационных ракет, дистанционно пилотируемых воздушных аппаратов, вертолетов и самолетов. Его стоимость составляет около 24 млн. долларов.

На днях бойцы СБУ ликвидировали экипаж БТР и пехоту россиян.

Напомним, ранее бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в том числе "Шилку" и "Зоопарк".

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