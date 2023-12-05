Хотів вдарити ракетами по Одесі: ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24М біля острова Зміїний

Бійці Сил оборони України "приземлили" російський бомбардувальник Су-24М, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по Одещині.

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Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, Су-24М ліквідовано поблизу острова Зміїний.

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"Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" услід за "русскім воєнним кораблем"", – додали у Повітряних силах.

Що відомо про фронтовий бомбардувальник Су-24М - був розроблений у 1970-х роках і досі залишається основним ударним літаком ВПС росії.

Су-24М має двомісну кабіну, в якій розташовані пілоти та оператор озброєння. Літак оснащений двома турбореактивними двигунами, які дозволяють йому досягати швидкості до 1 450 км/год. Су-24М має дальність польоту до 2 400 км.

Літак озброєний різноманітними видами озброєння, включаючи бомби, ракети, некеровані снаряди та ракети класу "повітря-повітря". Су-24М може використовуватися для проведення ударів по наземних цілях, а також для боротьби з повітряними цілями.

У російсько-українській війні Су-24М активно використовуються російськими військами. Літаки застосовуються для проведення ударів по військових об'єктах і цивільній інфраструктурі України.

Су-24М є потужним ударним літаком, який може завдавати значних збитків противнику. Однак літак є досить вразливим до протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у жовтні воїни ОСУВ "Таврія" на Донецькому напрямку за тиждень знищили три штурмові літаки Су-25 росіян.

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