Хотел ударить ракетами по Одессе: ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-24М возле острова Змеиного

Бойцы Сил обороны Украины "приземлили" российский бомбардировщик Су-24М, который под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по Одесщине.

Видео дня

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, Су-24М ликвидирован вблизи острова Змеиный.

Читайте также: Украинские военные уничтожили российскую пушку, разработанную еще при Сталине (эффектное видео)

"Благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" вслед за "русским военным кораблем"", – добавили в Воздушных силах.

Что известно о фронтовом бомбардировщике Су-24М - был разработан в 1970-х годах и до сих пор остается основным ударным самолетом ВВС россии.

Су-24М имеет двухместную кабину, в которой расположены пилоты и оператор вооружения. Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями, позволяющими ему достигать скорости до 1 450 км/ч. Су-24М имеет дальность полета до 2400 км.

Самолет вооружен разнообразными видами вооружения, включая бомбы, ракеты, неуправляемые снаряды и ракеты класса "воздух-воздух". Су-24М может использоваться для проведения ударов по наземным целям, а также для борьбы с воздушными целями.

В русско-украинской войне Су-24М активно используются русскими войсками. Самолеты используются для проведения ударов по военным объектам и гражданской инфраструктуре Украины.

Су-24М является мощным ударным самолетом, который может наносить значительный ущерб противнику. Однако самолет достаточно уязвим к противовоздушной обороне.

Напомним, в октябре воины ОВСУ "Таврия" на Донецком направлении за неделю уничтожили три штурмовых самолета Су-25 россиян.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!