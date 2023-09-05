Господині дали 5 порад, як обрати якісну постільну білизну

Постільна білизна є предметом, який багато часто контактує з нашим тілом, і, отже, важливо, щоб вона була виготовлена з високоякісних матеріалів.

В сучасних магазинах можна легко знайти безліч різноманітних варіантів постільної білизни, але як обрати правильно?

Розмір

Вибір відповідного розміру - перший крок до комфорту. Невірний розмір простирадла чи підковдри може викликати незручності.

Матеріал

Бавовна є популярним і обгрунтованим вибором, бо вона є міцною, зносостійкою і не надто дорогою. Матеріали з бавовни можуть відрізнятися за технологією переплетення волокон, такі як сатин, бязь або батист.

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Шовк і льон також є хорошими варіантами, але вони відрізняються високою вартістю та вимагають особливого догляду.

Колір

Краще обирати кольори, які гармонійно вписуються в дизайн спальні. Нейтральні відтінки, які не привертають надто багато уваги, будуть відмінним вибором.

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Шви

Ретельно огляньте товар перед покупкою. Якісна білизна має бути прострочена спеціальним подвійним швом, і краї повинні бути доглянуті, без видимих ниток.

Якість

Постільна білизна має дозволяти шкірі "дихати" та вбирати піт. Природно, такі речі потребують частого прання, тому варто обирати щільні матеріали.

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