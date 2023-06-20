Як правильно розставити меблі у спальні: корисні поради

Розставляння меблів у спальні може бути складним завданням, але за наявності правильних порад та рекомендацій цей процес не повинен бути непереборним. UAportal підготував список корисних порад, які допоможуть правильно розставити меблі у спальні.

Враховуйте планування та функціональність кімнати

Виміряйте простір, щоб переконатися, що вибрані предмети меблів зручно розмістяться, не перевантажуючи кімнату. Враховуйте природний потік у кімнаті та залишайте достатньо місця для вільного переміщення.

Читайте також: Як правильно розташувати меблі в кімнаті, щоб оптимально використовувати простір: корисні поради

Почніть із розміщення ліжка в центральному місці, переважно біля міцної стіни. Це буде фокусною точкою кімнати. Потім розмістіть тумбочки з ліжка по обидва боки ліжка, щоб вони знаходилися на відстані витягнутої руки. На цих столиках можна зберігати такі необхідні речі, як книги, лампи та особисті речі.

Якщо у вас є додаткові меблі, наприклад, комод або трюмо, розташуйте їх так, щоб вони були максимально функціональними. Уникайте загороджувати меблями вікна, оскільки це може порушити природне освітлення та потік світла у кімнаті.

Створіть баланс та симетрію

Для досягнення цього ефекту використовуйте предмети меблів, що поєднуються або доповнюють один одного. Наприклад, якщо у вас дві тумбочки, поставте на кожну з них однакові лампи. Це створить візуальну симетрію та цілісний образ.

Читайте також: Дайте старим речам нове життя: як пофарбувати меблі в домашніх умовах

Ще один спосіб створити баланс – розставити меблі парами чи групами. Якщо у вас достатньо місця, ви можете додати зону відпочинку з двома кріслами та невеликим столиком. Це не тільки створить затишне місце для читання чи відпочинку, а й додасть візуального інтересу до кімнати.

Використовуйте рішення для зберігання

Шукайте ліжка з висувними ящиками або отоманками, які можуть використовуватися як контейнери для зберігання. Такі рішення допоможуть максимально ефективно використовувати простір і акуратно зберігати речі.

Розгляньте також можливість використання вертикальних систем зберігання. Встановіть навісні полиці або шафи, щоб прибрати речі з підлоги і створити відчуття відкритості. Крім того, використовуйте простір під ліжком за допомогою коробок або контейнерів для зберігання сезонного одягу або постільної білизни.

Включивши ці рішення для зберігання речей в облаштування спальні, ви зможете створити спокійну та охайну обстановку, що сприяє розслабленню та душевному спокою.

Раніше ми писали про те, як потрібно прибирати пил, щоб вона знову не осідала на меблях.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !