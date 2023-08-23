Господині назвали два дешеві продукти, які назавжди приберуть наліт з унітаза

Вапняний наліт у туалеті може накопичуватися протягом кількох днів, а відбілювач лише змінює колір. Щоб видалити його, експерт із прибирання запропонував використовувати побутові продукти.

Зокрема, для видалення за лічені хвилини знадобиться оцет та сода. Про це повідомляє Express.co.uk.

Вапняний наліт може бути різного кольору залежно від різних сполук, які містяться у воді – від брудно-білого до сірого. Щоб належним чином позбутися вапняного нальоту, використайте білий оцет для створення натурального миючого розчину.

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Налийте півсклянки соди в унітаз на наліт та навколо нього та залиште на 15 хвилин. Потім нанесіть білий оцет поверх харчової соди.

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Це викликає реакцію шипіння, яка активує кислоту та може розщепити найстійкіші накопичення вапняного нальоту. Приблизно через 10 хвилин ретельно протріть унітаз губкою для чищення.

Якщо є якісь сліди, які залишаються, ви також можете спробувати лимонний сік після змивання, оскільки кислотний розчин може допомогти видалити найстійкіші плями, а також дезодорувати унітаз.

Нагадаємо, ми вже писали, як чистити та дезинфікувати унітаз часником. Цей спосіб дозволить підтримувати туалет в чистоті та вбити всі бактерії.

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