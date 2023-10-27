Господині відповіли, як часто треба прати рушники: ви будете здивовані

Досвідчені господині знають, що частота прання рушників для обличчя та тіла не є універсальним правилом, оскільки це залежить від різних факторів. Кількість людей в будинку, наявність окремих рушників для обличчя і тіла, частота прийому водних процедур та рівень вологості у ванній кімнаті визначають, як часто вам потрібно прати рушники.

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Про це пише УНІАН.

Не слід вважати, що рушник чистий, якщо ви витерли ним тіло. Навіть непомітні сліди бруду означають, що рушник втратив свою свіжість.

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Щоб зберегти гігієну, запам'ятайте такі терміни для прання рушників:

Рушники для обличчя: рекомендується прати 1 раз у 2 дні. Рушники для ніг, рук та загального використання: їх слід прати 1 раз на 3 дні. Рушники для інтимних частин тіла: краще прати щоденно.

Пам'ятайте, що зберігати рушники для обличчя та для інших частин тіла варто окремо, аби уникнути перенесення бруду та бактерій.

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