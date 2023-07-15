Як правильно складати та зберігати рушники

Як досягти ефекту затишку збираючи рушники без великих зусиль, щоб вони виглядали так само привабливо, як на картинках у журналах про інтер'єри чи у дорогому магазині текстилю? Спосіб насправді дуже простий і не потребує додаткових навичок.

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Розстеліть рушник. Почніть з рівного розкладання рушника на чистій поверхні. Переконайтеся, що лицьова сторона (та, де є монограма чи інший декор), дивиться вниз. Акуратно розправте рушник;

Складіть втричі. Перше складання рушника робиться вздовж, це додасть йому об'єму. Спочатку згорніть одну половину рушника до центру, а потім іншу половину. При цьому переконайтеся, що край другої половини легко перекриває край першої половини рушника на близько 2 см. Зверніть увагу, що це правило можна порушити, якщо на лицьовому боці є монограма чи декор, який ви хочете залишити видним. В такому випадку краї можна загнути лише частково;

Двічі складіть навпіл. Тепер складіть отриманий довгий предмет пополам в поперечному напрямку. Потім знову складіть його навпіл. Переконайтеся, що монограма чи малюнок залишаються зверху. В результаті ви отримаєте ідеально складений об'ємний рушник. Ви можете складати їх у привабливі стоси або пірамідки, якщо у вас є комплекти предметів одного стилю різного розміру. Цей метод також зручний для зберігання рушників у шафі.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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