Чому регулярне прання рушників важливе для вашого здоров'я: як правильно за ними доглядати

Щодня ми витираємося рушниками. Вони допомагаючи нам залишатися чистими та свіжими. Однак важливо усвідомлювати потенційні ризики, пов'язані з нехтуванням правил гігієни. Регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

Патогени та ризики для здоров'я

У брудних рушниках можуть бути різні патогени. Наприклад, бактерії, пов'язані зі шкірою, фекальні патогени, а також вірусні та грибкові штами. Ці мікроби можуть спровокувати різні захворювання. Зокрема, золотистий стафілокок, кишкова паличка, кон'юнктивіт і т. д. Тому дуже важливо дотримуватись правил гігієни рушників, щоб знизити ці ризики.

Регулярність прання

Щоб мінімізувати потенційну небезпеку для здоров'я, брудні рушники, рекомендується прати після двох або трьох разів використання. Найкраще брати свіжий рушник після кожного купання. Окрім цього, важливо своєчасно сушити рушники після використання та не залишати їх у ванній кімнаті, тому що вологе середовище сприяє розмноженню бактерій.

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Дерматологи радять не використовувати один і той самий рушник, якщо у вас є відкриті порізи, нещодавні операції, екзема або шкірні висипання. У таких випадках дуже важливо використовувати свіжий рушник після кожного душу, доки шкіра повністю не загоїться.

Правильна техніка прання

Щоб ефективно видалити бруд та бактерії з рушників, необхідно прати їх у гарячій воді з мийним засобом. Також можна використовувати рідкий відбілювач або розчин активованого кисню для прання. Ці засоби допомагають видалити плями, що важко виводяться.

До того ж дуже важливо підтримувати чистоту пральної машини, оскільки це запобігає накопиченню бруду та мікробів, які можуть потрапити на рушники під час наступного прання.

Запобігання запаху та плісняві

Нехтування регулярним пранням рушників може призвести до появи неприємних запахів і навіть зростання плісняви. Це може призвести до неприємних відчуттів та потенційної передачі небажаного запаху вашій шкірі.

Щоб уникнути цих проблем, рекомендується правильно сушити рушники: краще розвішувати їх, а не складати. Якщо ви помітили затхлий запах, що вказує на наявність плісняви, використовуйте відбілювач, аби позбутися смороду та надати свіжості рушникам.

Гігієна кухонних рушників

Кухонні рушники вимагають особливої уваги через високу ймовірність скупчення бруду та бактерій. Експерти радять обмежити використання кухонних рушників максимум трьома днями до прання. Це знизить ризик харчового отруєння та забезпечить гігієнічнішу обстановку на кухні.

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