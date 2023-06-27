Видаляє небажане волосся та зволожує шкіру: 5 варіантів використання меду у догляді за собою

Мед містить багато біологічно активних речовин, таких як вітаміни В1, В2, В6, С, Е, К, каротин, фолієва кислота, а також до 25 видів різних цукрів та корисні макро- і мікроелементи, такі як кальцій, магній, залізо, фосфор і сірка. Він широко використовується в косметології в якості ефективного засобу для догляду за шкірою, тілом і волоссям.

Основні способи використання меду у косметології

Зволоження і живлення шкіри обличчя

Мед ефективно захищає шкіру від сухості і передчасних зморшок, забезпечуючи її зволоження і живлення корисними вітамінами і мікроелементами. Існують різні рецепти масок з меду, які підходять для всіх типів шкіри обличчя.

Оздоровлення волосся

Мед є прекрасним засобом для догляду за волоссям, надаючи йому здоровий блиск і густоту. Він покращує стан волосся, запобігає посіченню кінчиків і додає шовковистість. Крім того, за допомогою меду можна освітлити волосся.

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Догляд за губами

Мед є чудовим засобом для захисту і зволоження губ, особливо в прохолодний сезон. Регулярне застосування домашніх масок для губ з медом, відлущувальних скрабів і корисних блисків на основі меду допоможе зберегти губи м'якими і здоровими.

Видалення небажаного волосся

Медом можна зробити шугарінг – процедура видалення волосся з коренем. Після такого видалення шкіра дуже довго залишається гладенькою.

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Позбавлення від целюліту

За допомогою медового обгортання можна вивести токсини з організму, позбавитись від целюліту, покращити кровообіг, зробити шкіру пружною і ніжною.

Для цього підігрійте мед, нанесіть на проблемні ділянки (ноги, живіт) та обгорніть харчовою плівкою. Тримати таку "маску" потрібно годину – це створить ефект вакууму. Робити її необхідно 1-2 рази в тиждень і доволі швидко ви помітите зменшення кількості целюліту. Також, можна зробити медовий масаж. Для цього на розпарене тіло нанесіть мед і легкими поплескуючими рухами помасажуйте шкіру.

Нагадаємо, ми вже писали, як боротись з врослим волоссям.

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