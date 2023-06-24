Делікатна проблема: як боротись з врослим волоссям в домашніх умовах

Вросле волосся – дуже неприємна проблема, яка приносить немало незручностей. Вона з’являється у зоні бікіні, пахвах та ногах після гоління. Чому волосся вростає та як з цим боротись підкаже UaPortal.

Причини появи врослого волосся

Волосся вростає не лише після гоління бритвою, але й після всіх видів депіляції, навіть в салоні.

Основною причиною врослого волосся є:

Щільний шар епідермісу.

Генетична схильність.

Пошкодження волосяного каналу під час процедури виділення волосся.

Гоління проти росту волосся та тупе лезо бритви.

Тісна та незручна нижня білизна.

Порушення гормонального фону.

Як боротися з врослим волоссям

З цією проблемою треба боротись, адже вона провокує появу запальних процесів на шкірі. Перед видаленням врослого влосся переконайтесь, що там немає запалення та загноєння. В такому випадку краще звернутись до спеціаліста.

Як видалити вросле волосся в домашніх умовах

Нанесіть на шкіру в місці вростання волоска скраб та видаліть відмерлі клітини шкіри.

Розпарьте шкіру рушником, змоченим в гарячій воді.

Пінцетом підхопіть кінчик волосини, не захоплюючи шкіру та повільно витягніть волос. Не робіть різких рухів.

Провівши процедуру, нанесіть на протизапальний антисептичний засіб.

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Як запобігти вростанню волосся

Перед голінням та кілька днів днів після робіть легкий пілінг або скрабування.

Голіть волосся лише за ростом волосся.

Після видаленням волосся наносьте на шкіру зволожуючий крем.

Відмовтесь від тісної та синтетичну білизни після процедури.

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