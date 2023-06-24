Деликатная проблема: как бороться с вросшими волосами в домашних условиях

Вросшие волосы – очень неприятная проблема, которая доставляет немало неудобств. Она появляется в зоне бикини, подмышках и ногах после бритья. Почему волосы врастают и как с этим бороться подскажет UaPortal.

Причины появления вросших волос

Волосы врастают не только после бритья бритвой, но и после всех видов депиляции, даже в салоне.

Основной причиной вросших волос является:

Плотный слой эпидермиса.

Генетическая предрасположенность.

Повреждение волосяного канала при процедуре выделения волос.

Бритье против роста волос и тупое лезвие бритвы.

Тесное и неудобное нижнее белье.

Нарушение гормонального фона.

Как бороться с вросшими волосами

Видео дня

С этой проблемой нужно бороться, ведь она провоцирует появление воспалительных процессов на коже. Перед удалением вросших волос убедитесь, что там нет воспаления и загноения. В таком случае лучше обратиться к специалисту.

Как удалить вросшие волосы в домашних условиях

Нанесите на кожу в месте врастания волоска скраб и удалите отмершие клетки кожи.

Распарьте кожу полотенцем, смоченным в горячей воде.

Пинцетом подхватите кончик волоса, не захватывая кожу и медленно вытяните волосы. Не совершайте резких движений.

Проведя процедуру, нанесите на противовоспалительное антисептическое средство.

Читайте также: Как правильно сушить волосы, чтобы не навредить

Как предотвратить врастание волос

Перед бритьем и несколько дней после делайте легкий пилинг или скраб.

Брейте волосы только за ростом волос.

После удаления волос наносите на кожу увлажняющий крем.

Откажитесь от тесного и синтетического белья после процедуры.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с лечащим врачом или вторым квалифицированным специалистом по вопросам, связанным со состоянием здоровья.

Напомним, мы уже писали, как избавиться от раздражения после бритья.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !