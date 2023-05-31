Антибактериальная жидкость и успокаивающая мазь: быстрые методы устранения раздражения после бритья
Раздражение при бритье могут причинить немало неудобств. Как бороться с этой неприятной проблемой разбирался UaPortal.
Правила безопасного бритья:
Перед бритьем поскрабируйте кожу, а после процедуры дайте ей высохнуть самой.
Пользуйтесь только новым лезвием и удобной бритвой.
Бритва должна быть чистая. Грязная бритва занесет под кожу бактерии, которые могут стать причиной инфекции и воспаления.
Косметика для бритья не должна быть аллергенной. Перед использованием проверьте ее на небольшом незаметном участке кожи.
Не используйте при бритье спиртосодержащие средства. Они сушат и раздражают кожу.
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Если воспаление все же появилось:
Обработайте кожу антибактериальной жидкостью.
Аккуратно щипчиками удалите оставшиеся волосы, чтобы остановить процесс воспаления и предотвратить врастание волос.
Нанесите успокаивающее средство. Это может быть средство после бритья – оно охлаждает и обезболивает.
Используйте успокаивающий крем на основе трав, талька и цинка. Он подсушивает и ускоряет заживление.
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