Втратите достаток та здоров'я: ніколи не робіть цього з рушником

Наші предки вірили, що з рушниками треба поводитися обережно. Тим паче не варто його використовувати для деяких побутових справ.

До прикладу, рушник не можна вішати на двері чи витирати ним підлогу. Інакше ризикує накликати на себе біди та нещастя.

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1. Чому не можна дарувати рушник?

Поганою прикметою вважається дарувати рушник. Адже через подарований рушник людина може прийняти хвороби або негативну енергетику іншої людини.

Це пояснюється тим, що в давнину рушник використовували під час поховання людини. І тому такий подарунок символізує дорогу.

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2. Що означає, коли рушник впав?

Інколи рушник падає з гачка чи мотузки для сушіння речей, але його треба якомога швидше підняти. Оскільки це до поганих новин або в гості прийде не дуже приємна для вас людина, або заздрісники.

3. Чому не можна мити підлогу рушником?

Наші предки вважали поганою прикметою миття рушником підлоги. Це може спровокувати втрату здоров'я та достатку.

4. Чому не можна вішати рушник на двері?

Ще однією поганою прикметою є рушник на дверях. Адже у давні часи на вхідні двері вішали рушник, якщо в хаті був небіжчик.

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