Господині поділились секретами правильного заморожування шовковиці на зиму

В Україні триває сезон шовковиці. Ця ягода багата на фосфор, магній та інші поживні речовини.

Досвідчені господарки мають свої секрети щодо того, як правильно заморозити шовковицю на зиму. Це дозволить готувати взимку компоти, начинку для пирогів, додавати ягоди у коктейлі, йогурти, сир.

Найпростіший спосіб заготівлі шовковиці – заморожування. Чисті та неперестиглі ягоди треба викласти тонким шаром на плоску тарілку, обробну дошку чи інший посуд.

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Посуд попередньо потрібно обтягнути харчовою плівкою. У такому вигляді шовковицю треба покласти у морозилку на годину.

Після цього ягоди потрібно зібрати в пакет, випустити з нього повітря та герметично зав'язати. Ягоди також можна зберігати у харчових контейнерах, попередньо заморозивши шовковицю.

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