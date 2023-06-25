ukr
русский
Рецепти

Рецепт лінивого полуничного торту без випікання

Ціхоцька Марія

Рецепт лінивого полуничного торту без випікання

Влітку точно не хочеться довго випікати торти. Спека цьому не сприяє. Тому торт без випічки – чудова ідея для десерту

Інгредієнти:

– Сметана – 600 мл

– Полуниця – 700 г

– Сир кисломолочний – 200 г

– Цукор – 150 г

– Желатин – 30 г

– Цукор ванільний – 10 г

– Вода – 100 мл

Читайте також: Натуральні мармеладки, що довго зберігаються: як зробити полуничні цукати на зиму

Спосіб приготування:

1. Підготуйте ємність для торта: роз’ємну форму обмотайте харчовою плівкою, з боків і знизу. Також, можете використовувати простий харчовий контейнер.

2. Желатин залийте водою кімнатної температури, перемішайте і залиште набухати.

3. Помийте полуницю помийте, очистіть її від хвостиків та обсушіть. Трохи ягід відкладіть для прикрашання. Решту – наріжте невеликими шматочками.

4. Блендером подрібніть кисломолочний сир, 100 г цукру, ванільний цукор і 2-3 ст ложки сметани.

5. Всю сметану налийте у велику миску додайте подрібнений сир. Додайте 50 г цукру та перемішайте до однорідності.

6. Желатин розтопіть в мікрохвильовій печі, додайте 2 столові ложки сметанної маси і змішайте.

7. Желатинову суміш повільно влийте в сирну масу, постійно помішуючи.

Радимо також звернути увагу на рецепт м’ятного льоду.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Рецепти