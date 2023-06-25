Рецепт лінивого полуничного торту без випікання
Влітку точно не хочеться довго випікати торти. Спека цьому не сприяє. Тому торт без випічки – чудова ідея для десерту
Інгредієнти:
– Сметана – 600 мл
– Полуниця – 700 г
– Сир кисломолочний – 200 г
– Цукор – 150 г
– Желатин – 30 г
– Цукор ванільний – 10 г
– Вода – 100 мл
Читайте також: Натуральні мармеладки, що довго зберігаються: як зробити полуничні цукати на зиму
Спосіб приготування:
1. Підготуйте ємність для торта: роз’ємну форму обмотайте харчовою плівкою, з боків і знизу. Також, можете використовувати простий харчовий контейнер.
2. Желатин залийте водою кімнатної температури, перемішайте і залиште набухати.
3. Помийте полуницю помийте, очистіть її від хвостиків та обсушіть. Трохи ягід відкладіть для прикрашання. Решту – наріжте невеликими шматочками.
4. Блендером подрібніть кисломолочний сир, 100 г цукру, ванільний цукор і 2-3 ст ложки сметани.
5. Всю сметану налийте у велику миску додайте подрібнений сир. Додайте 50 г цукру та перемішайте до однорідності.
6. Желатин розтопіть в мікрохвильовій печі, додайте 2 столові ложки сметанної маси і змішайте.
7. Желатинову суміш повільно влийте в сирну масу, постійно помішуючи.
Радимо також звернути увагу на рецепт м’ятного льоду.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !