Рецепт ленивого клубничного торта без выпечки
Летом точно не хочется долго выпекать торты. Жара этому не способствует. Поэтому торт без выпечки – отличная идея для десерта.
Ингредиенты:
– Сметана – 600 мл
– Клубника – 700 г
– Сыр кисломолочный – 200 г
– сахар – 150 г
– Желатин – 30 г
– Сахар ванильный – 10 г
– вода – 100 мл
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Способ приготовления:
1. Подготовьте емкость для торта: разъемную форму обмотайте пищевой пленкой, по бокам и снизу. Также можете использовать простой пищевой контейнер.
2. Желатин залейте водой комнатной температуры, перемешайте и оставьте набухать.
3. Помойте клубнику, промойте, очистите ее от хвостиков и обсушите. Немного ягод отложите для украшения. Остальные – нарежьте небольшими кусочками.
4. Блендером измельчите кисломолочный творог, 100 г сахара, ванильный сахар и 2-3 ст ложки сметаны.
5. Всю сметану налейте в большую миску добавьте измельченный творог. Добавьте 50 г сахара и размешайте до однородности.
6. Желатин растопите в микроволновке, добавьте 2 столовые ложки сметанной массы и смешайте.
7. Желатиновую смесь медленно влейте в творожную массу, постоянно помешивая.
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