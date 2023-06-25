Рецепт ленивого клубничного торта без выпечки

Летом точно не хочется долго выпекать торты. Жара этому не способствует. Поэтому торт без выпечки – отличная идея для десерта.

Ингредиенты:

– Сметана – 600 мл

– Клубника – 700 г

– Сыр кисломолочный – 200 г

– сахар – 150 г

– Желатин – 30 г

– Сахар ванильный – 10 г

– вода – 100 мл

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Способ приготовления:

1. Подготовьте емкость для торта: разъемную форму обмотайте пищевой пленкой, по бокам и снизу. Также можете использовать простой пищевой контейнер.

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2. Желатин залейте водой комнатной температуры, перемешайте и оставьте набухать.

3. Помойте клубнику, промойте, очистите ее от хвостиков и обсушите. Немного ягод отложите для украшения. Остальные – нарежьте небольшими кусочками.

4. Блендером измельчите кисломолочный творог, 100 г сахара, ванильный сахар и 2-3 ст ложки сметаны.

5. Всю сметану налейте в большую миску добавьте измельченный творог. Добавьте 50 г сахара и размешайте до однородности.

6. Желатин растопите в микроволновке, добавьте 2 столовые ложки сметанной массы и смешайте.

7. Желатиновую смесь медленно влейте в творожную массу, постоянно помешивая.

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