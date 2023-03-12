Хрусткі ззовні та м'які зсередини: бюджетний рецепт домашніх чебуреків

Чебуреки досить популярна страва серед шанувальників швидкоїжі. Їхня тонка хрумка скоринка та соковита м'ясна начинка з травами та спеціями мало не зводить з розуму.

Цю страву, до речі, легко приготувати вдома. Потрібна всього година вашого часу.

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Знадобляться такі продукти:

Борошно – 600 г

Рослинна олія – 60 мл

Вода окріп – 350-400 мл

Сіль — 1 ч.л.

Фарш м'ясний – 600 г (краще яловичий)

Цибуля ріпчаста середня – 2 шт

Вода холодна – 250 мл

Сіль – 1 ч.л.

Перець чорний мелений – 1/2 ч.л.

Суха петрушка та кріп – 2 ч.л.

Олія – 300 мл

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Як готувати:

У просіяне борошно додати сіль і перемішати, зробити поглиблення в центрі борошна, додати олію і 200 мл окропу. Виделкою ретельно перемішати борошно з гарячою водою, додати воду, що залишилася, і замісити тісто. Продовжувати вимішувати тісто руками спочатку в мисці, потім на обробній дошці до однорідного стану. Тісто має вийти пружним і гладким. Вимішувати тісто потрібно приблизно 10 хвилин. Покласти тісто в пакет і дати відпочити 30 хвилин. Нарізати цибулю дрібними кубиками. У миску з подрібненою цибулею, додати 1 ч. ложку солі і добре пом'яти руками, щоб цибуля пустила сік. Додати в миску з цибулею м'ясний фарш, сіль, перець, суху зелень і 250 мл води, все ретельно перемішати протягом 5 хвилин, м'ясо повинне вбрати всю воду. Вода потрібна, щоб м'ясо у готових чебуреках було соковитим. Готове тісто розрізати на 2 половини, з половини тіста скачати ковбаску діаметром 5 см. Розрізати на шматочки приблизно по 60 г. Кожен шматочок розкатати в дуже тонке коло, завтовшки близько 1,5 мм. На половину кола викласти 1,5 столової ложки підготовленого фаршу та рівномірно розподілити, відступивши від краю 1,5 см. Закрити другою половиною тесту і обережно притиснути руками, щоб видалити зайве повітря.Міцно поєднати тісто по краю чебурека, зайве тісто обрізати. Налити рослинну олію в сковороду і добре нагріти, щоб визначити потрібну температуру готової олії для смаження, опустіть в нагріту олію маленький шматочок тіста, якщо навколо тіста з'явилися активно бульбашки, отже олія готова для смаження. Опустіть чебуреки в розігріту олію на сковороду і смажте 1-2 хвилини з кожного боку, на середньому вогні до золотистої скориночки. При смаженні чебуреки повинні бути покриті олією. А викладати їх зі сковороди краще на паперові рушники, аби вони увібрали в себе зайвий жир.

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