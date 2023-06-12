"І так буде з кожним населеним пунктом": ЗСУ заявили про звільнення Сторожового у Донецькій області (відео)

Село Сторожове на Донеччині відновлено під контролем українських військових, як повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку.

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"Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського", – повідомили у пресцентрі.

Один з учасників звільнення, піхотинець, розповів, що операція розпочалася приблизно о 5 ранку. Військові прибули на місце в броньованих машинах і розпочали штурм. Спочатку окупанти давали опір і намагалися стримати наступ артилерією, але Збройні сили України зуміли змінити хід подій на свою користь.

Відео дня

У результаті звільнення села було нейтралізовано близько 50 окупантів, а 4 військових були захоплені в полон.

Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

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