7-й окремий батальйон АРЕЙ заявив про звільнення ще одного села у Донецькій області (відео)

Бійці з Української добровольчої армії (УДА) звільнили ще один населений пункт на Донеччині. 7-й окремий батальйон "АРЕЙ" оголосив звільненим село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району.

Повідомлення з'явилося на Фейсбук-сторінці батальйону.

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"10 червня 2023 року 7-й окремий батальйон "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Грищук Олександр, друга "МАКЕДОНЦЯ" звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області", – йдеться у повідомленні.

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Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

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