7-й отдельный батальон АРЕЙ заявил об освобождении еще одного села в Донецкой области (видео)

Бойцы из Украинской добровольческой армии (УДА) уволили еще один населенный пункт в Донецкой области. 7-й отдельный батальон "АРЕЙ" объявил уволенным село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района.

Сообщение появилось на Facebook-странице батальона.

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"10 июня 2023 года 7-й отдельный батальон "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й ОБР сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Грищук Александр, вторая "МАКЕДОНЦА" освободил село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области", – говорится в сообщении.

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Ранее Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.

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